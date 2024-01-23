Врач получила штраф за дискредитацию армии после того, как поделилась мнением с коллегами

На Камчатке сотрудники больницы записали разговор с коллегой, суд признал ее виновной в дискредитации армии. Об этом сообщает информагентство «Кам 24».

Летом прошлого года врач вилючинской больницы высказала свое мнение о специальной операции в личной беседе с коллегами. Она заявила, что из-за происходящего в Украине страдают ее внуки, попавшие на фронт. Позднее выяснилось, что двое сослуживцев женщины записали разговор с ней на диктофон.

Проверку по факту произошедшего начали правоохранители. После чего медика, позволившего себе выразить личное отношение к СВО, обвинили в совершении административного правонарушения.

Дело было передано в суд, где аудиозапись, предоставленную коллегами обвиняемой, использовали в качестве доказательства вины женщины. По мнению судьи, сотрудники медучреждения не хотели оговорить врача и не были заинтересованы в происходящем. В итоге подсудимую признали виновной и наказали штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее пенсионера из Удмуртии оштрафовали на ту же сумму за дискредитацию армии в соцсетях.