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Врач получила штраф за дискредитацию армии после того, как поделилась мнением с коллегами

На Камчатке медика оштрафовали за дискредитацию ВС РФ после доноса коллег

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Shutterstock

На Камчатке сотрудники больницы записали разговор с коллегой, суд признал ее виновной в дискредитации армии. Об этом сообщает информагентство «Кам 24».

Летом прошлого года врач вилючинской больницы высказала свое мнение о специальной операции в личной беседе с коллегами. Она заявила, что из-за происходящего в Украине страдают ее внуки, попавшие на фронт. Позднее выяснилось, что двое сослуживцев женщины записали разговор с ней на диктофон.

Проверку по факту произошедшего начали правоохранители. После чего медика, позволившего себе выразить личное отношение к СВО, обвинили в совершении административного правонарушения.

Дело было передано в суд, где аудиозапись, предоставленную коллегами обвиняемой, использовали в качестве доказательства вины женщины. По мнению судьи, сотрудники медучреждения не хотели оговорить врача и не были заинтересованы в происходящем. В итоге подсудимую признали виновной и наказали штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее пенсионера из Удмуртии оштрафовали на ту же сумму за дискредитацию армии в соцсетях.

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