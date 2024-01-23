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В Москве произошел пожар на территории школы

MSK1.RU: в Москве горит пристройка к школе в Милютинском переулке

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

В Москве горит пристройка к школе в Милютинском переулке неподалеку от Польского католического храма святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Учащиеся были эвакуированы из здания.

По данным Департамента транспорта столицы, движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка было перекрыто. Уточняется, что ограничения будут действовать до прекращения работы оперативных служб.

До этого в Башкирии более 500 человек эвакуировали из школы из-за взрыва плафона освещения. Инцидент произошел в Уфе, на улице Пушкина. На кадрах с места происшествия было заметно, как из окна на третьем этаже выходит густой дым.

Ученики оперативно покинули здание, никто не пострадал. По предварительной информации, из здания эвакуировали более 500 человек.

Причиной произошедшего стало горение плафона от одной из ламп. На момент приезда пожарных огонь распространился на 0,5 квадратных метра, поэтому его удалось оперативно потушить.

Ранее в Иркутской области ребенок получил ожоги, спасая кошку из горящего дома.

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