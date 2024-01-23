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Диетолог рассказала, сколько в день можно употреблять выпечки

Врач Джутова: выпечки не должно быть больше 10% от объема энергопотребления

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Depositphotos

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее потребление свободных сахаров, содержащихся в выпечке, не должно превышать 10% от общего объема энергопотребления в сутки. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. При этом, по ее мнению, этот показатель лучше снизить до 5%.

«Негативные последствия слишком частого и избыточного потребления выпечки и сладостей могут включать набор веса, повышенный риск развития заболеваний сердца, диабета и других связанных с ожирением заболеваний, а также повышенный риск кариеса из-за содержащегося в сладостях сахара», — отметила врач.

Она напомнила, что свободные сахара содержаться не только в выпечке, но и в меде, соках, сиропах, конфетах и т.д.

Врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый до этого рассказал, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем с венами. В первую очередь, по его словам, стоит ограничить употребление жирных и жареных блюд.

Ранее эндокринолог назвала привычку, которая вызывает инсульт и онкологию.

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