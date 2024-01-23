В МИД РФ рассказали о россиянах, пострадавших от землетрясения на границе КНР и Киргизии

Информация о пострадавших россиянах после землетрясения на границе КНР и Киргизии пока не поступала. Об этом сообщили в МИД России, пишет РИА Новости.

В ночь на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в 278 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе Киргизии и Китая. Глубина подземных толчков составляла 5 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

Жительница Алма-Аты Мадина рассказала «Газете.Ru», что землетрясение стало самым мощным с 1990-х годов.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.