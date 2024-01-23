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Француз из списка находившихся в Харькове наемников вышел на связь

Французский наемник Дрион из «харьковского списка» опубликовал пост в соцсети

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Mstyslav Chernov/AP

Французский наемник Алексис Дрион, который фигурирует в списке комбатантов, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ, опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я жив, я жив, все хорошо! Российская дезинформация!» — написал мужчина, прикрепив к посту скриншот новости о появлении списка имен наемников.

Позднее он уточнил, что в данный момент находится во Франции, однако не подтвердил свои слова фотографиями или видео.

До этого сообщалось, что на своей странице Дрион постил фото, среди которых были кадры, предположительно, сделанные на Украине.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

22 января волонтерская организация SOS Donbass поделилась с журналистами частичным списком наемников. Их возраст составил от 24 до 49 лет. Подробнее о том, что за люди фигурировали в списке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько французских наемников прибыли на Украину с начала СВО.

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