Мыши напугали первоклассников уральской школы во время урока

В селе Горный Щит в Екатеринбурге мыши устроили переполох в школе, грызуны напугали первоклассников во время урока. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел 22 января, мышей во время урока заметили первоклассники, грызуны появились в кабинете около школьной столовой.

«Дети начали кричать, бегать за мышами, в итоге урок сорван. Старшеклассники потом поймали. Но это говорит о том, что там не проводят обработку от грызунов, если бы проводили, то мыши бы не появились», — рассказала мать одного из учеников.

Женщина также отметила, что грызуны далеко не единственная претензия к образовательному учреждению. В школе Горного Щита учатся полторы тысячи детей и мест на всех учеников не хватает.

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