В Петербурге задержали мигрантов, которые избили и похитили мужчину

В Санкт-Петербурге мигранты похитили мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает 78.ru.

Иностранец связался с экстренными службами и сообщил, что двое мигрантов избили и похитили своего брата на улице Ленсовета. Его спрятали в багажнике автомобиля Hyundai, а второй похититель покинул место происшествия на Kia Rio.

Правоохранители ввели план «Перехват» и через несколько часов остановили подозрительный Hyundai на проспекте Тельмана. Машиной управлял 44-летний безработный уроженец Узбекистана. Как было установлено, он приехал в Петербург с целью трудоустройства, но так и встал на миграционный учет. В салоне автомобиля сидели еще два уроженца Средней Азии, а в багажнике находился мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Kia Rio был остановлен позже на Дальневосточном проспекте, 24-летнего водителя также задержали и доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего возбужденного уголовное дело. Задержанных за похищение человека допросили и отправили в ИВС. Автомобиль, в багажнике которого перевозили потерпевшего, отправили на спецстоянку.

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