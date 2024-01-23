На Пхукете арестовали пятерых россиян за игру в покер

Пятеро россиян задержаны за игру в покер в Раваи – районе тайского острова Пхукет. Азартные игры проводились на вилле, которую обыскали представители правоохранительных органов, выяснил телеканал «360».

После обысков полицейские конфисковали игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещественные доказательства проводившихся азартных игр. Детали происшествия пока неизвестны и уточняются.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось на намерении властей Таиланда легализовать игорный бизнес и закрыть подпольные казино. Предполагается, что легализация казино поможет перенаправить деньги тайских игроков на государственные нужды и помочь развитию страны.

Ранее школьник в Москве проиграл в онлайн-казино 2 млн рублей своих родителей.