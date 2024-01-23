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Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой расчетов ППДО

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Севастополя могут слышать громкие звуки, поскольку проводится тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», — написал он.

22 января в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Она длилась около 15 минут. Из-за тревоги в городе прекращал движение морской и наземный общественный транспорт.

Кроме того, Развожаев объявил 23 и 24 января в Севастополе выходными днями. Решение связано с перебоями с водоснабжением в городе из-за обильных осадков и паводка.

Водоснабжение в большинстве районов Севастополя было отключено из-за подтопления гидроузлов еще 19 января. В данный момент проводятся работы по его восстановлению, но, как отмечал губернатор, на фильтрацию воды для ее дальнейшей подачи жителям города требуется больше времени.

Ранее Развожаев рассказал подробности атаки вооруженных сил Украины на город.

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