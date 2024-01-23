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В России объявили в розыск мэра украинского города за фейки

МВД объявило в розыск мэра украинских Черновцов Кличука за фейки о ВС РФ

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Львовский Регуляторный Хаб/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов Романа Кличука. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Роман Кличук — украинский бизнесмен и политик. С 30 ноября 2020 года он занимает должность мэра Черновцов.

В карточке написано, что его разыскивают по уголовной статье. При этом в МВД не уточнили, по какой именно, однако в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Следственный комитет возбудил в отношении Кличука дело по статье о фейках о российской армии после того, как он опубликовал в соцсетях ложную информацию о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области.

До этого суд заочно арестовал российского блогера-бодибилдера Александра Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

Ранее стало известно, что Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российской армии.

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