На Украине заявили о пяти погибших после ночных взрывов

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о пяти погибших и 40 раненых после ночных взрывов. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Сообщается о пожарах в Святошинском, Соломенском и Печерском районах Киева и повреждении двух жилых многоэтажных зданий в столице Украины. По данным МВД страны, в украинской столице погиб один человек. В Киевской области также сообщается о двух поврежденных многоэтажках и трех раненых.

В Днепропетровской области сообщается об одном убитом и одном раненом.

Наиболее серьезные последствия взрывы имели в Харькове, где, по данным МВД Украины, в результате повреждения двух жилых домов погибли три и получили ранения 30 человек.

23 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. Согласно данным Киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также дважды за сутки сообщалось о взрывах в Харькове.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.