В Кузбассе ребенок попал в реанимацию после поездки в автобусе

В Кемерово ребенок получил серьезные травмы во время поездки в автобусе, ногу мальчика зажало дверью, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК региона.

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать школьника, инцидент произошел на остановке «Пионер» в Кемерово. 11-летний мальчик выходил из автобуса, но двери неожиданно закрылись.

«Сын решил выйти, но водитель зажал его дверями, это все было на ходу. Ребенок упал, нога застряла в дверях и тот его потащил. Кто был в салоне закричали, но было поздно», — сообщила женщина.

Пассажиры занесли пострадавшего в автобус и вызвали скорую помощь, ребенок доставлен в отделение реанимации. По предварительной информации, у него диагностирован перелом костей таза.

По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит региональная прокуратура, СК Кемеровской области возбудил уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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