Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

В России до этого не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не был закреплен законодательно. При этом регионы могли самостоятельно определять критерии многодетности.

В январе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая сообщала, что партия «Единая Россия» проработает законодательные решения по реализации мероприятий в Год семьи. По ее словам, в «Единой России» намерены установить на федеральном уровне статус многодетной семьи, заняться совершенствованием механизма льготной ипотеки и поддержкой молодых семей.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».