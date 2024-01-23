Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эпидемиолог объяснила причины роста больных ожирением в России

Эпидемиолог Баланова: рост ожирения в РФ связан с информированностью населения

close
100%
Shutterstock

Данные Росстата об увеличении количества больных ожирением связаны с тем, что жители стали более информированы об этой проблеме. Статистика основана на данных обращаемости граждан в медучреждения, пояснила в беседе с RT ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова.

В России проводится активная информационная кампания, благодаря чему растет информированность населения о существовании проблем лишнего веса, подчеркнула доктор. Помимо этого, чаще к врачам жители стали обращаться после пандемии коронавируса.

По словам Балановой, статистика, которая не основывается на данных по обращаемости, не подтверждает рост количества больных ожирением.

«Итоги обследования представительной выборки населения России 35—74 лет, полученные в ходе крупнейшего в современной российской эпидемиологии исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России», не показали существенной динамики распространённости ожирения в стране», — заявила врач.

Напомним, накануне стало известно, что, по данным Росстата, в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Так, в 2020 году было выявлено 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.

Россиянам ранее рассказали о связи ожирения и депрессии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами