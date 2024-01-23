Эпидемиолог объяснила причины роста больных ожирением в России

Данные Росстата об увеличении количества больных ожирением связаны с тем, что жители стали более информированы об этой проблеме. Статистика основана на данных обращаемости граждан в медучреждения, пояснила в беседе с RT ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова.

В России проводится активная информационная кампания, благодаря чему растет информированность населения о существовании проблем лишнего веса, подчеркнула доктор. Помимо этого, чаще к врачам жители стали обращаться после пандемии коронавируса.

По словам Балановой, статистика, которая не основывается на данных по обращаемости, не подтверждает рост количества больных ожирением.

«Итоги обследования представительной выборки населения России 35—74 лет, полученные в ходе крупнейшего в современной российской эпидемиологии исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России», не показали существенной динамики распространённости ожирения в стране», — заявила врач.

Напомним, накануне стало известно, что, по данным Росстата, в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Так, в 2020 году было выявлено 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.

Россиянам ранее рассказали о связи ожирения и депрессии.