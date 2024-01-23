Минздрав Казахстана назвал количество обратившихся за помощью в Алма-Ате после землетрясения

В Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана.

«За медицинской помощью обратились 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести, такими как черепно-мозговые травмы, ушибы, вывихи конечностей», — говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что пострадавших доставили в городские больницы. Кроме того, 10 детям также была оказана медпомощь. Пять из них госпитализированы, пять направлены на амбулаторное лечение.

До этого пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24–25 января посетит Алма-Ату, где зафиксировали пятибалльное землетрясение, и проведет совещание о ситуации в городе.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана сообщал, что на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.