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В Кургане эвакурировали жителей двух 17-этажных домов

В Кургане жителей двух многоэтажек эвакуировали после землетрясения в Казахстане

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Uwe Anspach/Global Look Press

После землетрясения на границе Китая, Казахстана и Киргизии в российском Кургане эвакуировали жителей двух 17-этажных домов. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

По информации Telegram-канала, в многоэтажках на улицах Куйбышева и Гоголя в квартирах местных жителей качались люстры. Часть жителей обратились в экстренные службы.

«МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. ... На время, которое необходимо для обследования домов, те жители, кто нуждается в жилье, администрацией города Кургана временно размещены в гостинице «Курган», — говорится в сообщении.

Жильцов к местам временного размещения доставили автобусами. Правоохранители выставили патруль, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области сообщало, что жители Алма-Аты утром во вторник, 23 января, почувствовали подземные толчки интенсивностью 2 балла.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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