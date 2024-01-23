В Харькове второй раз за день произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины второй раз за день произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, взрывов несколько. Согласно данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

Об одном из первых взрывах Терехов сообщал около пяти утра.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. О взрывах также сообщалось в Днепропетровской и Сумской областях, в Киеве и Киевской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о взрывах в городе в своем Telegram-канале и призвал граждан не покидать укрытия.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.