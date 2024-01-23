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Землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

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Depositphotos

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения, происшедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте — три балла.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

Для охраны правопорядка на улицы Алма-Аты выведены дополнительные силы полиции.

Власти сообщили, что не располагают сведениями о разрушениях и пострадавших.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южном Синьцзяне в Китае.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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