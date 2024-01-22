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В Ленобласти рыбак вышел на Финский залив и оказался на отколовшейся льдине

В Ленобласти рыбак оказался на отколовшейся льдине в Финском заливе

В Ленобласти специалисты спасли мужчину, который оказался на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает PiterTV.

Инцидент произошел в Кингисеппском районе. Рыбака стало относить в открытую воду Финского залива.

Спасатели оперативно прибыли на место. Чтобы добраться до мужчины, специалистам пришлось сменить несколько средств передвижения. Они воспользовались автомобилем и судном на воздушной подушке.

В результате им удалось спасти петербуржца и доставить на берег. Рыбак каких-либо травм не получил, помощь медиков ему не понадобилась.

До этого в Чите школьник вышел на тонкий лед реки и оказался на льдине. Его заметили прохожие и вызвали спасателей. Специалисты быстро перенесли ребенка на берег.

Ранее в американской Миннесоте с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков.

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