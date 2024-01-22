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Житель Москвы надругался над школьницей за магазином

В Москве педофил надругался над 11-летней девочкой за магазином и в подъезде

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В Москве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по городу.

Инцидент произошел 20 января на востоке столицы. Мужчина подошел к школьнице на остановке на 1-й Владимирской улице и разговорами заманил ребенка за помещение одного из магазинов, где надругался над несовершеннолетней. После этого мужчина продолжил совершать насильственные действия, но уже в подъезде, куда он увел школьницу с улицы. Свои действия подозреваемый фиксировал на камеру смартфона.

Девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Педофила задержали по горячим следам. По сообщению пресс-службы СК, он признался и раскаялся в содеянном.

Ранее правоохранители Крыма завершили расследование в отношении местного жителя, который домогался девочки на пляже.

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