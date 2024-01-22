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В Самаре двое россиян похитили человека и потребовали у него выкуп за самого себя

В Самаре молодые люди похитили зубного техника и потребовали у него выкуп

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Global Look Press

В Самаре двое молодых людей похитили человека, увезли на своей машине и избили. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Безработные россияне узнали, что мужчина много зарабатывает. По версии правоохранителей, они насильно усадили человека в машину и вывезли за пределы Самары.

После этого пострадавшего избили и потребовали 500 тысяч рублей. В противном случае, по их словам, они будут удерживать его в плену и дальше. Мужчина согласился с их условиями, но заявил, что часть денег находится дома.

В результате молодых людей задержали в момент, когда они получили от зубного техника 80 тысяч рублей.

В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье о похищении людей. В рамках законодательства за это преступление фигурантам грозит до 12 лет колонии.

Ранее в Петербурге трое мужчин похитили иностранца и вымогали у него деньги.

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