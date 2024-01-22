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Россиянин, избивший детей на школьном стадионе, получил штраф

В Карелии мужчина, избивший детей на школьном стадионе, заплатит штраф

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Карелии суд обязал жителя Костомукшского городского округа выплатить штраф после избиения двоих несовершеннолетних на школьном стадионе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с приятелем напал на двоих детей и избил их. Действия зачинщика драки правоохранительные органы квалифицировали по уголовной статье «хулиганство». Мужчина признал вину.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также по пять тыс. рублей каждому из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Ранее первокурснику колледжа проломили голову за футболку с надписью на иностранном языке.

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