Полиция задержала россиянина, подозреваемого в краже 500 пачек сигарет из магазина

В Челябинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже 500 пачек сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестный злоумышленник разбил входную дверь продуктового магазина в селе Травники и проник внутрь. Из торгового зала он вынес более 500 пачек сигарет на общую сумму почти 87 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления в Челябинске задержали 18-летнего россиянина. По данным Telegram-канала, он сообщил полицейским, что украденное продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

«Молодой человек привлекался к уголовной ответственности за разбой, а сейчас является фигурантом уголовных дел, возбужденных в территориальных органах внутренних дел Челябинской области по фактам краж из сетевых магазинов, совершенных аналогичным способом», — сообщили в ГУ МВД по региону, передает Telegram-канал.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Ранее пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео.