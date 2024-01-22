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Крымчанин открыл стрельбу по экс-супруге, приревновав ее к другому мужчине

В Крыму мужчина из ревности выстрелил в бывшую жену

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ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/VK

В Крыму мужчину задержали за стрельбу по бывшей жене. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Журавки, где пара проживала в одном доме, несмотря на развод. По версии правоохранителей, 61-летний мужчина изготовил огнестрельное оружие и, когда экс-супруга заснула, выстрелил ей в спину.

Женщина смогла спастись. Она закрылась в комнате дочери, там россиянка ждала приезда правоохранителей и медиков.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Как полагают следователи, причиной стала ревность. Подозреваемый полагал, что у его бывшей жены появился новый мужчина.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», за некоторое время до инцидента крымчанин услышал, как бывшая жена обсуждает с подругой беременность, и решил, что она ждет ребенка от другого мужчины.

Ранее в Карачаево-Черкесии на свадьбе мужчина выстрелил в ребенка.

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