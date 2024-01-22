Крымчанин открыл стрельбу по экс-супруге, приревновав ее к другому мужчине

В Крыму мужчину задержали за стрельбу по бывшей жене. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в селе Журавки, где пара проживала в одном доме, несмотря на развод. По версии правоохранителей, 61-летний мужчина изготовил огнестрельное оружие и, когда экс-супруга заснула, выстрелил ей в спину.
Женщина смогла спастись. Она закрылась в комнате дочери, там россиянка ждала приезда правоохранителей и медиков.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.
Как полагают следователи, причиной стала ревность. Подозреваемый полагал, что у его бывшей жены появился новый мужчина.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», за некоторое время до инцидента крымчанин услышал, как бывшая жена обсуждает с подругой беременность, и решил, что она ждет ребенка от другого мужчины.
Ранее в Карачаево-Черкесии на свадьбе мужчина выстрелил в ребенка.