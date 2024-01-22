В Индии пассажир самолета застрял на час в туалете из-за неисправного замка, пишет Times of India.

Как сообщают СМИ, после того, как самолет взлетел, мужчина отошел в туалетную комнату, но выйти обратно уже не смог — сломался замок.

«Я сразу понял, что с замком что-то не так, и попытался открыть его», — вспоминает индиец.

На звуки обратили внимание члены экипажа, которые попытались помочь пассажиру, однако и им не удалось решить проблему. Лишь после того, как самолет приземлился, поднявшиеся на борт техники смогли освободить мужчину.

«При приземлении меня швырнуло, и я получил травмы» — добавил индиец.

Мужчина также утверждает, что представители авиакомпании не оказали ему медицинскую помощь. Вместо этого ему предложили ваучер и бутылку воды, от которых он отказался.

Теперь пассажир планирует обратиться в суд.

Ранее самолет с 100 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за болезни пилота.