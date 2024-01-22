Стало известно, почему выжили пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10

Пилоты разбившегося самолета Falcon 10 в субботу 20 января в горах Афганистана выжили благодаря тому, что успели в последний момент задрать нос борта вверх. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

Согласно опрошенным авиаэкспертам, после отключения второго двигателя самолет мог планировать не более 25 минут на расстояние около 150 км. Пилоты, несмотря на то что запросили посадку в аэропорту Куляб в Таджикистане, искали в горах более или менее ровную поверхность.

Перед ударом об снег они подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы смягчить удар, если бы они это не сделали — самолет ударился бы носом в землю и весь аппарат бы не уцелел.

Российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в горах Бадахшана в Афганистане вечером 20 января. Он совершал эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с дозаправками в Индии и Узбекистане, на борту находились шестеро человек, среди которых эвакуируемая женщина на ИВЛ и сопровождавший ее супруг. Выжили оба пилота и двое медиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.