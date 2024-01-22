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Собака помогла спасти хозяина, провалившегося под лед во время прогулки

New York Post: в США cобака помогла хозяину, провалившемуся под лед

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В США собака помогла спасти хозяина, провалившегося под лед во время прогулки, пишет New York Post.

Как сообщают в полиции штата Мичиган, 65-летний мужчина провалился под лед на глазах у других гуляющих. Очевидцы инцидента вызвали спасателей, однако приехавшим специалистам не сразу удалось добраться до американца из-за тяжелых условий.

Спасатели несколько раз пытались бросить мужчине веревку, но из-за сильного ветра она сбивалась с курса. На помощь пришла собака пострадавшего Руби, которая взяла канат в зубы и донесла его до хозяина.

«Руби, иди сюда! Ко мне!» — кричали офицеры животному.

Это позволило спасателям достать мужчину на берег. После этого он был доставлен в больницу, где врачи отпустили его домой после осмотра.

Ранее соцсети рассмешила собака, которая смотрела видео на телефоне, пока лежала на диване.

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