В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал местный житель

Населенный пункт Репяховка Краснояружского района в Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе, в результате его падения с детонацией пострадал один местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Кроме того, отметил губернатор Белгородской области, в результате атаки повреждения получили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов со стороны Украины пострадал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее Гладков заявлял, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат денежную компенсацию.