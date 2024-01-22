Сальдо заявил о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери на Херсонском направлении. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофическими для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», — написал глава региона.

По словам Сальдо, бойцы ВСУ попытались воспользоваться тем, что Днепр слегка оттаял, и высадить новый десант на левом берегу реки, однако попали под усиленный огонь. Они потеряли до 80 солдат, артиллерийскую установку «Гвоздика», БТР турецкого производства, три миномета, девять БПЛА и три лодки с десантом.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию, два склада ВСУ, пять пунктов временной дислокации противника и шесть наблюдательных пунктов.

21 января Сальдо заявил, что средства ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили над Геническим округом Херсонской области две ракеты, которые были нацелены на объекты в Крыму.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении.