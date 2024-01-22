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Блиновскую заключили под стражу

СК: блогера Блиновскую заключили под стражу до 26 апреля

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Суд в Москве изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале московского Следственного комитета.

«По ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Блогера доставили в суд 22 января. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

Ранее адвокат Блиновской прокомментировала новые обвинения против блогера.

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