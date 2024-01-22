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Российские волонтеры спасли сбитую собаку, оказавшуюся волком

В Пермском крае волонтеры спасли сбитого волка, которого приняли за собаку

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ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь/VK

В Пермском крае волонтеры приняли сбитого волка за собаку. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел около железнодорожной станции. Неизвестный сбил животное, после чего оно попало в овраг. «Собаку» обнаружил местный житель и сообщил об этом спасателям. Приехавшие на место специалисты вытащили животное из оврага, затем передали волонтерам.

После осмотра выяснилось, что из оврага спасли волка. Животному диагностировали перелом лопатки и травму плечевого нерва. Из-за произошедшего волк не сможет находиться в дикой природе. Его направили в специальный питомник, где он живет с поддержкой от куратора.

На данный момент волк находится в стационаре, у него уже появился аппетит. Позже животное будут выпускать в вольер.

Ранее в Петербурге сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах живую собаку.

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