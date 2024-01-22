В Молдавии закроют больше половины центров приема беженцев с Украины

В течение 2024 года Молдавия закроет более половины из существующих сейчас центров приема украинских беженцев. Об этом в эфире «Радио Молдова» заявил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу.

По словам Бузу, к концу текущего года в стране останется 13-15 центров, в то время как сейчас их 38.

«[Такие центры] это кризисная служба. Идея заключалась в том, что люди будут находиться в них временно, пока правительство не определит для них долгосрочный вариант. Именно это мы пытаемся сделать», — пояснил министр.

Для каждого человека будут подбираться альтернативные варианты размещения и трудоустройства, что позволит беженцам быстрее адаптироваться в стране.

9 августа 2023 года уже сообщалось, что в Молдавии стали закрывать центры временного размещения беженцев с Украины из-за снижения их загрузки. В тот момент их было около пятидесяти.

19 января стало известно, что в Молдавии может появиться министр, ответственный за евроинтеграцию.

Ранее в Молдавии заявили о всплеске запросов на получение гражданства от россиян.