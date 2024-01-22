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Адвокат Блиновской прокомментировала новые обвинения против блогера

Адвокат Сальникова назвала и абсурдом новые обвинения против Блиновской

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова назвала абсурдными новые обвинения против блогера. С материалами дела юрист и ее подзащитная пока не ознакомились, добавила она в беседе с телеканалом «360».

«Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Честно говоря, я считаю это абсурдным просто. <…> По-моему, уже как бы перебор совсем», — заявила Сальникова.

Она также подтвердила, что следствие призывает изменить меру пресечения Блиновской с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Напомним, сегодня днем блогера доставили в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО. В качестве причины называется нарушение блогером условий домашнего ареста – по данным следователя в Замоскворецком суде, она провела вечеринку с участием 15 гостей. Всего ей грозит 16 лет колонии.

Телеведущая Ксения Собчак ранее прокомментировала грозящий Блиновской 16-летний срок заключения.

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