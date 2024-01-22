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Врач рассказал, как избежать переломов при падении на льду

Врач Масгутов: гимнастика поможет избежать переломов при падении на льду

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Илья Питалев/РИА Новости

Функциональная гимнастика поможет избежать переломов и повреждений при падении на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Масгутов.

В частности, эксперт рекомендует делать растяжку, ходить на йогу или пилатес, а также учиться чувствовать свое тело. При этом укреплять мышцы стоит на протяжении всего времени, а не только зимой. Помимо этого, по словам врача, чтобы не допустить появления серьезных последствий при падении, нужно научиться группироваться.

«Нельзя выставлять руки и ноги при падении — нужно свернуться калачиком. Когда человек приземляется на суставы, легко получить, например, перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме», — сказал Масгутов.

Врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье Павел Озорных до этого рассказал «Газете.Ru», что родителям важно следить за общим состоянием ребенка, если он травмировался во время катания на ледяной горке.

Ранее были названы ошибки, ведущие к травмам при выполнении силовых упражнений.

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