Стала известна полная сумма задолженности блогера Блиновской по налоговым платежам

Задолженность блогера Елены Блиновской по налоговым платежам возросла почти до 1,42 млрд руб. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на базу Федеральной налоговой службой (ФНС).

Согласно информации, блогер должна выплатить ФНС 1 млрд 419 млн 669 тыс. 176 руб. 62 копейки.

22 января сообщалось, что Елену Блиновскую доставили в суд. Она не признает вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, блогер получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денежных средств с расчетных счетов обществ. Так, Блиновская без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Следствие также попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Ранее Блиновской отказали снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.