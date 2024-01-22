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Амурские подростки устроили массовую драку в ТЦ и попали на видео

В Амурской области подростки устроили массовую драку в ТЦ

В Амурской области произошла массовая драка подростков в торговом центре. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 20 января в одном из торговых центров города Благовещенск. Между подростками произошел конфликт, который затем перерос в массовую драку. Причины разногласий между юношами не уточняются.

На кадрах с места происшествия видно, как двое молодых людей начинают избивать друг друга, а затем к ним присоединяются другие. При этом вокруг находилось большое количество людей, которые снимали происходящее на камеры. Позже в ТЦ прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Установлена большая часть участников инцидента. На данный момент заявлений от них в полицию не поступило. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ранее в РАНХиГС оценили массовую драку своих студентов около KFC.

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