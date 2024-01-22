Рабочие нашли гранату во время ремонта в ванной

В США рабочие нашли гранату, когда делали ремонт в ванной комнате, пишет издание UPI.

Как рассказали строители, они делали ремонт в ванной на третьем этаже в доме в Сиэтле и обнаружили там потайной отсек, в котором лежала граната.

«Моей первой мыслью было сбежать оттуда», — рассказал один из рабочих.

После того, как в дом приехала группа по разминированию, специалисты осмотрели найденный предмет и подтвердили, что это была граната, но она была инертной, то есть без боевого заряда.

Возможно, полагают эксперты, граната принадлежала ветерану Второй мировой войны, который раньше жил в этом доме.

«Ветераны привозили с собой с фронта оружие и прочее», — говорится в заявлении.

Ранее в Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны. После этого мужчины позвонили в полицию.