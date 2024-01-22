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Москвичам пообещали «полумартовскую» погоду и циклон с мокрым снегом

Синоптик Шувалов: циклон принесет в Москву мокрый снег и полумартовское тепло

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ближайшее время в Москве ожидается такая оттепель, которой еще не было с начала года. При этом пройдут небольшие осадки, а позже, с приходом циклона, столицу накроет мокрый снег, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последнее повышение на этой неделе», — цитирует синоптика телеканал «360».

В среду и четверг он пообещал москвичам от 0 до +1 градуса. В четверг и пятницу из-за циклона ожидаются осадки – снег и мокрый снег. Выпадет примерно 5-7 см осадков за два дня, что в целом считается не слишком большим показателем, отметил Шувалов.

Завершится рабочая неделя сменой барических образований. В пятницу похолодает до 5 градусов ниже нуля, а в субботу и воскресенье температура воздуха составит 4-9 градусов мороза. При этом на дорогах будет гололедица.

«Нас ждет четыре-пять дней относительно теплой практически полумартовской погоды», — пообещал Шувалов.

Напомним, также он сообщал, что на этой неделе в столице будет необычная для января погода, а похолодания не стоит ждать раньше выходных.

Ранее москвичей предупредили о предстоящей метели.

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