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Политолог заявила о высоком уровне поддержки Владимира Путина среди россиян

Политолог Линдигрин: россияне признают решающую роль Путина в будущем страны

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Единая Россия

Прошедший сбор подписей в поддержку Владимира Путина в очередной раз показал, что на фоне продолжающегося внешнего давления на Россию, Владимир Путин стал главной консолидирующей фигурой для представителей различных возрастов, национальностей и политических взглядов, считает генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметила, что из-за нарастающей политической и экономической нестабильности в мире, сильная президентская власть Владимира Путина кажется гражданам самым правильным и даже единственно верным решением в пользу России.

«Большинство россиян поддерживают переизбрание президента, ожидая, что он продолжит заданный им политический курс. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, уровень доверия россиян главе государства составляет почти 79%, а уровень одобрения его деятельности — выше 75%», — констатировала Наталья Линдигрин.

Она добавила, что по опросам самых разных социологических служб, жители в подавляющем большинстве уже определились со своим лидером и поддерживают Владимира Путина, признавая его решающую роль в будущем страны.

При этом эксперт подчеркнула, что основное событие избирательной кампании по выборам президента страны еще впереди.

«На кону не только суверенитет страны и социальные гарантии всех граждан России, но и без преувеличения возвращение России статуса великой державы», — убеждена политолог.

22 января представители избирательного штаба Владимира Путина предоставили в Центризбирком 315 тыс. подписей в поддержку кандидата на президентских выборах. По словам сопредседателя штаба Владимира Машкова, в поддержку Владимира Путина получено в 10 раз больше подписей, чем необходимо для его регистрации на выборах.

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