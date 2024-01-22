Блогера Елену Блиновскую доставили в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.

Блиновская не признает вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, блогер получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денежных средств с расчетных счетов обществ. Так, Блиновская без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Следствие также попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Ранее Блиновской отказали снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.