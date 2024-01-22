В Сибири ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба» ввели в нескольких регионах Сибири. Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Причиной введения режима стал установившийся штиль, предприятиям рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.

Официальное название явления «черное небо» — неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они возникают при сочетании двух факторов — отсутствие ветра и повышенная влажность. В таких условиях в воздухе затрудняется рассеивание вредных примесей.

До этого научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд объяснил частое введение режима «черного неба» в городах Сибири зимой. По его словам, это связано с нисходящими воздушными потоками, которые не дают рассеиваться в атмосфере вредным веществам.

Сообщалось, что в декабре режим «черного неба» вводили в Красноярске. Он действовал с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее на российской трассе закрыли участок из-за плохой погоды.