В Петербурге подросток попал под колеса автобуса на пешеходном переходе

В Петербурге автобус сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по городу сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 21 января на проспекте Ветеранов у пересечения с улицей Генерала Симоняка. Рейсовый автобус на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

В результате подростка госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает «Фонтанка». Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее в Дагестане задержали двух подростков, которые специально сбили ребенка.