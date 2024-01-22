В центре Самары снег с крыши обрушился на детей и попал на видео

В Самаре на игравших детей обрушился снег с крыши. Об этом сообщает Telegram-канал »Привет, это Самара».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во дворе на улице Степана Разина. На кадрах с места происшествия видно, как с крыши сходит большое количество снега, но дети успевают это заметить и разбегаются в разные стороны.

До данным СУ СК РФ по региону, предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

«По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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