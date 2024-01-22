Появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Появились первые кадры с россиянами, находящимися на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10. Соответствующие кадры распространил Telegram-канал Baza.

Ранее членов экипажа доставили в Кабул и оказали им первую помощь.

По данным Baza, сейчас МЧС готовит борт, чтобы эвакуировать раненых в Москву.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковы проживали в городе Волгодонск. Анатолий Евсюков был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.