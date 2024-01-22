Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обратиться к парламенту Франции из-за наемников на Украине

Слуцкий: в Думу внесли проект обращения к парламенту Франции из-за наемников

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

В Госдуму внесли проект обращения к национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

«Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима», — заявил лидер ЛДПР.

По словам депутата, рассмотрение документа могут включить в повестку заседания 24 января. Обращение считают важным, чтобы была возможность начать парламентское расследование участия французских граждан в боевых действиях в зоне СВО.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

22 января волонтерская организация SOS Donbass поделилась с журналистами частичным списком наемников. Их возраст составил от 24 до 49 лет. Полный список комбатантов с их званиями и текущими статусами появится позднее.

Ранее в США заявили, что уничтоженные в зоне СВО французские наемники были профессионалами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами