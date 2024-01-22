В Госдуме предложили обратиться к парламенту Франции из-за наемников на Украине

В Госдуму внесли проект обращения к национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

«Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима», — заявил лидер ЛДПР.

По словам депутата, рассмотрение документа могут включить в повестку заседания 24 января. Обращение считают важным, чтобы была возможность начать парламентское расследование участия французских граждан в боевых действиях в зоне СВО.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

22 января волонтерская организация SOS Donbass поделилась с журналистами частичным списком наемников. Их возраст составил от 24 до 49 лет. Полный список комбатантов с их званиями и текущими статусами появится позднее.

Ранее в США заявили, что уничтоженные в зоне СВО французские наемники были профессионалами.