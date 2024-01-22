В Казани оценили, сколько времени потребуется на ликвидацию последствий снегопада

Две недели потребуется для того, чтобы ликвидировать последствия минувшего снегопада в Казани. Об этом на утреннем совещании с мэром города Ильсуром Метшиным рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, передает «БИЗНЕС Online».

«На ликвидацию последствий продолжительных снегопадов для очистки дорог всех категорий и тротуаров, а также вывоз снега, потребуется порядка двух недель», — сказал он.

Куляжев отметил, что, согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в ближайшие дни в Казани не прогнозируются осадки. Однако дорожные службы, по его словам, продолжат работать в усиленном режиме. В первую очередь расчищать будут магистральные и второстепенные дороги, внутриквартальные проезды, дороги в жилых массивах, подземных и наземных переходах, остановочные карманы и тротуары.

Накануне сообщалось, что в Татарстане после сильного снегопада задерживаются 10 поездов. Отмечалось, что поездные бригады поддерживали комфортный температурный режим в вагонах, пассажиров поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечивали дополнительным питанием.

Ранее стало известно, что в Казани закрыли аэропорт из-за непогоды.