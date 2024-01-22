Лыжник закидал снегом Вечный огонь и попал на видео

В Великом Устюге мужчина на лыжах закидал снегом Вечный огонь. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа »Устюжаночка».

По информации группы, инцидент произошел 21 января на площади Славы. На кадрах с места инцидента видно, как лыжник подъехал к Вечному огню и забросал его снегом. В результате его действий огонь погас.

Работу Вечного огня восстановили газовые службы. Погасившего его мужчину ищут правоохранительные органы, сообщает «Устюжаночка».

До этого подростки забросали Вечный огонь снегом и пиротехникой в Нефтеюганске. Несовершеннолетние также повредили установленную на мемориале звезду. После произошедшего СУ СК РФ по региону начало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Ранее трое школьников забросали снежками Вечный огонь в Ставропольском крае.