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Стало известно, насколько выросла ставка по ипотеке на «вторичку» в Подмосковье

Кредитный эксперт Позаченюк: ставка по ипотеке в Подмосковье выросла в 1,5 раза

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В 2023 году средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк. Она напомнила, что ипотечные кредиты дорожают на фоне решений Банка России о поднятии ключевой ставки.

«Средняя ставка по ипотеке на «вторичку» в Подмосковье выросла на 46,4%, или почти в 1,5 раза — с 10,73% до 15,71% годовых. По подсчетам аналитиков департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость», в декабре 2023 года среднее значение ипотечной ставки на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области составило 15,71% годовых», — рассказала Позаченюк.

По ее словам, самые выгодные ипотечные кредиты в декабре были выданы под 14% годовых, а самые дорогие — под 18,1%.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщило, что средняя цена предложения квартир на вторичном рынке крупных городов в январе выросла на 1% после повышения ипотечных ставок, что снизило спрос.

По данным аналитиков, активность покупателей останется низкой, что может привести к снижению стоимости жилья к весне.

Ранее в Минстрое рассказали, какое жилье чаще всего покупают семьи в РФ.

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