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В поддержку Путина собрано рекордное количество подписей

Машков: в поддержку Путина собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо

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Виталий Аньков/РИА Новости

Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал с 23 декабря по 22 января в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, цитирует ТАСС сопредседателя штаба Владимира Машкова.

«На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону. Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата», — сказал он.

Напомним, по закону самовыдвиженцы на выборы президента России должны собрать не менее 300 тыс. подписей.

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