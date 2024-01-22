В поддержку Путина собрано рекордное количество подписей

Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал с 23 декабря по 22 января в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, цитирует ТАСС сопредседателя штаба Владимира Машкова.

«На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону. Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата», — сказал он.

Напомним, по закону самовыдвиженцы на выборы президента России должны собрать не менее 300 тыс. подписей.