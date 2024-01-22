В Подмосковье шестилетняя девочка порезала артерию о стеклянную дверь

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила шестилетняя девочка с множественными колото-резаными ранами руки и повреждением плечевой артерии. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Шестилетняя девочка ударилась о стеклянную дверь в квартире, осколками ей сильно порезало руку и рассекло плечевую артерию. Отец пострадавшей сумел прижать рану и остановить кровотечение, ребенка немедленно госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства.

«После поступления ребенок был сразу же прооперирован. В ходе оперативного вмешательства с помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Общая потеря крови составила 500 мл», — сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Виталий Терлецкий.

Девочку удалось спасти, пациентка уже выписана на амбулаторное лечение, ей предстоит пройти курс реабилитации.

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