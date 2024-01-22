Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье шестилетняя девочка порезала артерию о стеклянную дверь

В Подмосковье хирурги спасли ребенка, порезавшего артерию о стеклянную дверь

close
100%
Freepik.com

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила шестилетняя девочка с множественными колото-резаными ранами руки и повреждением плечевой артерии. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Шестилетняя девочка ударилась о стеклянную дверь в квартире, осколками ей сильно порезало руку и рассекло плечевую артерию. Отец пострадавшей сумел прижать рану и остановить кровотечение, ребенка немедленно госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства.

«После поступления ребенок был сразу же прооперирован. В ходе оперативного вмешательства с помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Общая потеря крови составила 500 мл», — сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Виталий Терлецкий.

Девочку удалось спасти, пациентка уже выписана на амбулаторное лечение, ей предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее в Москве врачи прооперировали школьника, который плакал кровавыми слезами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами